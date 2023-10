Football - P2A: Couthuin peut enfin chanter victoire en P2

Des visiteurs peu concentrés en début de partie, ce qui permet à Herbillon de décocher une frappe que Vandevenne détourne en coup de coin. Et sur celui-ci, Jans dévie vers Jansen qui, du front, ouvre la marque. Waremme essaie de réagir mais sans inquiéter Lardau qui, à la 20e, voit Herbillon adresser un long coup franc dans le dos de la défense où surgit Jans pour doubler la marque. Couthuin est sur du velours mais les hommes de Romain Paquet sont loin d’être résignés et le troisième quart d’heure, marqué par quatre grosses possibilités, est totalement à leur avantage. Mais Lardau, impérial devant Glorieux à la 29e, puis face à Winkelmann à la 38e, fait le taf. Glorieux, à la réception d’un coup de coin, trouve ensuite le poteau puis Franzen, sur un ballon repoussé de Lardau, envoie au-dessus alors qu’il est à trois mètres du but. C’est donc avec son avantage de deux buts que Couthuin entame la deuxième période. Comme face à Ougrée à l’occasion de la deuxième journée mais, cette fois, les pensionnaires de la galerie ne vont pas se laisser remonter. Waremme B se montre pourtant menaçant dès la 47e mais Palmisano s’emmêle les pinceaux devant Lardau. La suite se passe principalement entre les deux rectangles. Waremme B fait le jeu mais Couthuin est solide sur ses bases et n’offre rien à son adversaire. L’ultime occasion échoira tout de même à Koener à la 90e mais il était écrit que Lardau, brillant, garderait ses filets inviolés, une première cette saison. Pour le plus grand bonheur de Manu Wilmet, le coach couthinois. "J’avais demandé à mes gars de jouer haut dès l’entame du match et ça nous a réussi. Face à un adversaire qui développe du beau football, nous avons opposé notre enthousiasme et notre solidarité. Et par rapport aux matches précédents, nous avons su aller chercher les quelques pourcents qui ont fait pencher les détails en notre faveur."

Arbitre : M. Baeke.

Cartes jaunes: Glorieux, Melingui.

Buts : Jansen (1-0, 2e), Jans (2-0, 20e).

COUTHUIN : Lardau, Forêt, Pire, Herbillon (61e Delannoy), Grooters, Jans, Mattart, Fourneau F. (88e Beaupain), Jansen (76e Respen), Fourneau P. (85e Baillet H.), Melingui.

WAREMME B: Vandevenne, Scalais, Degey (46e Reynders), Palmisano (61e Dedry), Glorieux, Willmann (62e Denoël), Palermo, Wolfs (76e Koener), Franzen, Winkelmann, Degembe.