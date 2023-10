Football (P1): Un penalty aura été suffisant à l’UCE Liège pour battre Fize

Sauf que l’histoire repasse une fois encore les plats et que Fize est mené. Les deux premières minutes sont compliquées pour les gars de Thierry Deprez. Terry Namotte frappe deux fois sur Matriche après 12 petites minutes. L’action du match survient cinq minutes plus tard. Namotte profite d’une passe approximative d’un Fizois dans l’axe pour s’infiltrer. Bousculé dans le rectangle, il offre alors un penalty à ses couleurs. Peno qu’il transforme lui-même. C’est 1-0 et Fize va devoir passer la seconde s’il veut revenir de Grivegnée avec quelque chose dans ses valises.

Les occasions se multiplient pour les Fizois avec des frappes de Pichetti par deux fois et Henrot. Mais à chaque fois, Perrazelli s’interpose. La plus belle opportunité survient à la 44e quand Sprimont se retrouve seul face au portier d’en face. Le but est là mais sa frappe trop molle n’aboutit pas.

La chance de Fize vient de passer. La seconde période est bien plus quelconque que la première. D’un côté comme de l’autre, cela manque de justesse dans les gestes et de précision dans les interventions. On doit se pincer pour voir une occasion survenir. Eyckmans réveille un peu tout le monde avec une frappe qui file à côté. De l’autre côté, Namotte, encore lui, chatouille Matriche par deux fois, mais ne peut mettre le but du KO pour ses couleurs.

Le reste ? Il ne se passe plus rien. Même quand Thierry Deprez passe à trois derrière en prenant un maximum de risques pour essayer de décrocher au moins une unité. "On n’a pas vu beaucoup de foot en seconde période, chez nous non plus, avouait Olivier Ledent, le T1 de l’UCE Liège. D’habitude, on joue bien mais les résultats ne sont pas toujours là. Mais, là, on a laissé tomber le beau jeu pour aller chercher un succès qui nous fait du bien. On avance petit à petit alors que certains nous avaient enterrés en début de saison…"

Arbitre: Thibault Picard.

Cartes jaunes: Ngongele, Henrot.

But: Namotte sur pen. (1-0 17e).

UCE LIEGE: Perazzeli, Dabeye, Cherif, Camara, Henquet, Nikaku (55e Tudisco), Lamah (66e Crespin), Grava, Beltrame (79e Afkir), Olivier, Namotte (77e Orsini).

FIZE: Matriche, Jadin, Ngongele (69e Grommen), Henrot (65e Wojciechowski), Eyckmans, Diederen, Tihon, Beaujean, Morrier, Sprimont (79e Mota), Pichetti (69e Maynaga).