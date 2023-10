Football - P1: Trois points immérités mais qui font un bien incroyable à Hannut

Car, dès l’entame de match, les visiteurs mettent la pression sur la défense des Verts. El Farsi et Coulée manquent d’ailleurs l’ouverture du score. Et sur sa première sortie, Hannut va faire mouche. Enfin, façon de parler. Louis, lancé sur la gauche, envoie un centre qui termine sur le bras de Duchnik. Penalty pour Monsieur Addai. Si Geuns voit sa première tentative repoussée par Aerts, il reçoit une deuxième chance, le gardien ayant apparemment quitté sa ligne trop tôt, qu’il ne manque pas (1-0).

Un score qui sera celui à la pause, malgré la nette domination des Mauve, Botterman veillant au grain, notamment devant El Farsi et Asensio. L’étreinte tilffoise va quelque peu se desserrer durant les premières minutes du second acte et les Hesbignons vont en profiter sur leur première et unique sortie de ces 45 minutes. Une superbe ouverture de Geuns trouve Mauro Magnetico dont le centre trouve Louis. Le jeune attaquant devance son défenseur et conclut d’un magnifique pointu du gauche (2-0).

On pense alors les protégés du président Sinistri sur des rails, mais l’exclusion de Loris Magnetico, juste après l’heure de jeu, va leur compliquer la tâche. Et les choses se gâtent encore un peu plus cinq minutes plus tard quand Lakaye met fin à un petit cafouillage d’une frappe puissante dans la lucarne (2-1).

Plus les minutes passent et plus Tilff se montre pressant devant les cages hannutoises. Mais la défense, menée de main de maître par le duo Javaux-Ledure tient bon. Et quand celui-ci est battu, la réussite vient au secours des Verts. Une première fois quand Crotteux dévie un centre de Palmaers sur son propre poteau. Et une deuxième, dans les arrêts de jeu, quand l’obus d’El Attar vient s’écraser sur l’équerre.

Contre le cours du jeu, Hannut décroche ainsi un quatrième succès et retrouve la colonne de gauche. Reste maintenant à confirmer la semaine prochaine…

Arbitre: Michael Addai, assisté de Felix Musabimana Kagaju et Jonathan Rekko.

Cartes jaunes: Aerts, Crotteux, L.Loyaerts, Palmaers, Jamart.

Cartes rouges: L.Magnetico (61e, directe), A.Loyaerts (90e +6, directe).

Buts: Geuns (1-0 sur pen, 16e), Louis (2-0, 54e), Lakaye (2-1, 68e).

HANNUT: Botterman, Adrovic, Javaux, Ledure, Dokens, L.Magnetico, Crotteux, M.Magnetico (77e Jamart), Geuns (90e +4 Leloux), L.Loyaerts (86e A.Loyaerts), Louis (66e Charlier).

TILFF: Aerts, Moscato, Duchnik, Camara, Ziani (84e Mbazoa), Asensio, Palmaers, El Attar, El Ghoulbzouri (57e Hansoulle), Coulee (57e Lakaye), El Farsi (46e Dewitte).