Football (D2 aCFF): Waremme s’impose en fin de rencontre face à Longlier

Avec respectivement 6 et 4 points au compteur, Waremme et Longlier ne sont pas dans une position très confortable. Suffisant pour comprendre l’enjeu du match disputé sur le sautillant terrain du Cosmo, peu idéal pour le développement d’un jeu léché. Les spectateurs le comprennent rapidement. La première énorme occasion du match est à mettre à l’actif de Venner qui se retrouve seul à 3 mètres du but et envoie le cuir dans les nuages. De telles occasions ne seront pas légion sur les 90 minutes. Un peu plus tard, c’est Rihon qui s’infiltre avant de tirer sur le montant. Cela se rapproche pour les locaux. Mais peu avant la pause, Longlier écope d’une magnifique double occasion. La latte repousse une première tête, avant que Lemire ne doive s’interposer en deux temps sur l’envoi de Mathéo Dufrasne. Waremme, après avoir galvaudé quelques beaux ballons, est passé près de la correctionnelle.