En P4C, Xhoris B s’impose un set à zéro à Fraiture Sports B

Si ce n’est pas Machiels qui s’illustre, c’est Poti ou Cugnon qui tiennent alerte le portier local. Sans pour autant développer un football léché, Szecel & co jouent avec leurs armes, qui ne sont pas à la hauteur de l’armada visiteuse. Tentant en vain de contre-attaquer, Philippart et consorts produisent un jeu qui déstabilisé les acteurs xhorisiens.

Pendant que le territoire est quadrillé de long en large par les Xhorisiens, les locaux ne souhaitent que respirer et ce n’est pas Machiels qui compte laisser passer sa chance devant les cages. Poti dos au jeu le sert bien; il n’a plus qu’à armer son envoi et corriger Marchal.

Au retour des vestiaires, les Fraiturois perdent leur envie et le mot courage ne fait plus partie de vocabulaire. Seuls quelques joueurs réagissent positivement et font mine de vouloir aller de l’avant, ce qui manque au reste du groupe. La montée au jeu de Charlier n’arrange pas les choses où Philippart trouve les chemins des filets.

Cugnon s’invite lui aussi à la fête en se retournant facilement dans les seize derniers mètres adverses. Wilderiane également plante la cinquième rose xhorisienne sur un centre de Seleck.

Dans la possibilité d’alourdir le score, seul Mattart monté dans le milieu axial parvient à tromper l’arrière-garde fraituroise des 40 mètres, les autres, trop gourmands, n’y arrivent pas ou plus...

Malgré leur volonté de bien faire, les jeunes fraiturois sont tombés dans le piège mené à bien par les Xhorisiens, de bout en bout. La pilule passera, et l’avenir sera bien plus radieux.

Arbitre : occasionnel

Buts : Machiels (0-1, 15e), Machiels (0-2, 55e), Philippart (0-3, 63e), Cugnon (0-4, 68e), Wilderiane (0-5, 71e), Mattart (0-6, 89e).

FRAITURE SP. B : Marchal, Bosak, Champon, Dedry (12e Franco, puis Deckers à la 45e), Dethier, Boudouxhe (56e Charlier), Marcourt, Potty, Szecel, Schmetz, Deckers.

XHORIS B : Amormino, Mattart, Louette (53e Da Silva), Leonard (68e Albrek Dit Ducet), Helman, Poti (65e Wilderiane), Machiels, Philippart (70e Coppenolle), Peffer, Cugnon, Seleck.