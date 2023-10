Comblain tient sa revanche et s’offre le derby wallon contre Neufchâteau: "Je n'ai jamais connu une telle ambiance"

Mais ce samedi, ce fut une autre paire de manches pour des Chestrolais limités à 68 petites unités. "Depuis le début de saison, notre défense est la marque de fabrique de l’équipe. C’est ça la clé de nos trois victoires" explique le coach comblinois, évidemment heureux de la tournure des événements. Porté par un public en ébullition, le Mailleux, qui a toujours mené au score, n’a jamais paniqué et rentre aux vestiaires avec un viatique de plus 7 (40-33).

Un troisième quart de haute voltige

Comme c’est souvent le cas dans le chaudron du Mailleux, les Comblinois enclenchent la vitesse supérieure dans le troisième quart. En l’espace de dix minutes, les contre-attaques fusent et Comblain inscrit 35 points. La messe est dite. "Ce fut un vrai combat dans tous les sens du terme. Physiquement, mes gars ont répondu présent et ce troisième quart était excellent. Cela partait dans tous les sens" résume le coach Humblet.

Dans le dernier quart, Comblain gère et assure le spectacle, notamment via Matisse qui claque un dunk, en fin de partie. De quoi chauffer, encore un peu plus, les supporters locaux. "Je n’ai jamais connu une telle ambiance. C’est de la folie, les supporters avaient même réalisé un tifo" note Ludo Humblet. La victoire de Comblain ne souffre d’aucune contestation. Les Rouge ont pris leur revanche et de bien belle manière. Mais pas question pour autant de s’enflammer. "On vient de jouer deux fois à domicile et les trois équipes que nous venons d’affronter ne devraient pas figurer en haut de l’affiche. C’est évidemment très bien ce que nous réalisons mais restons les pieds sur terre" résume le coach.

Comblain se rendra dimanche prochain du côté de Lier.

QT : 20-16, 40-33, 75-51, 96-68

COMBLAIN : Malempré 14, Lesuisse 2, Goémé 2, Giebens 6, Princen 4, Rondoz 12, Bodson 0, Matisse 16, Iarochevitch 23, Lhoest 17.