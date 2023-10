Waremme, toujours invaincu à domicile en R2: "On affiche une autre mentalité"

Le frère de Stefan, déjà présent en Régionale 2 il y a quelques années, apporte évidemment son expérience au groupe hesbignon. "Je ne connais pas toutes les équipes de la série mais de ce que j’ai vu, le niveau est homogène. La série est ouverte, hormis trois équipes au-dessus du lot. L’équipe est encore en rodage, on apprend chaque semaine, poursuit Alex avant d’évoquer la venue de Gembloux.

Nos futurs adversaires restent sur trois revers de rang. J’ai visionné une vidéo et j’ai l’impression qu’on peut rivaliser avec eux. Chez nous, on doit montrer un visage conquérant. En attendant, Maxime (Gaudoux) commence à bien cerner tout le monde dans le groupe. Je suis certain qu’on sera meilleur au deuxième tour. Quoi qu’il arrive, nous n’avons pas la moindre pression cette année."

Le meilleur moyen pour Waremme d’aborder sa saison sereinement.