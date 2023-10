Tarik Bouchaouir avant Huy-Bellaire en P1: "Pas le droit à l'erreur si on veut se maintenir"

C’est que le joueur liégeois possède un gros caractère et n’est pas le plus facile à gérer. "J’en suis conscient mais c’est parce que je suis un compétiteur. Les gens qui ne me connaissent pas pensent que je suis ingérable mais c’est faux. À Huy, dans ce club familial et avec des gens intelligents, tout se déroule très bien. Mon nom me porte préjudice en Provinciale car je n’ai jamais eu aucun problème quand j’évoluais en Régionale et au niveau national. Certains arbitres ne veulent pas discuter avec moi et me prennent de haut, je ne trouve pas ça normal. Je déteste l’injustice et ça me met hors de moi, dit-il. Heureusement, je peux compter sur un coach en or qui a beaucoup de caractère. Quand je sens que la tension est trop forte, je demande mon remplacement. Il me soutient énormément. Il est très souvent dans la communication et arrive régulièrement à gérer les arbitres."

À Huy, Tarik Bouchaouir est entré dans un nouveau rôle: celui de grand frère. "J e viens à peine d’arriver donc je ne dis pas toujours ce que je pense, je passe souvent par le coach, dit-il. Même si je suis le plus ancien, je n’arrive pas encore à trouver ma place dans ce groupe. Il faudra du temps, ce qui est normal. Le président et les joueurs m’apprécient et savent que je me donnerai à du 200%. Maintenant, je ne suis pas le messie qui va tout changer."

Auteur d’une seule victoire en championnat, Huy reçoit Bellaire, la lanterne rouge, et partira favori. "N ous n’avons pas le droit à l’erreur, si on veut se maintenir, assure Tarik Bouchaouir. Le début de championnat est positif, même avec une seule victoire. Le groupe montre de très belles choses mais on ne parvient pas encore à tenir le coup durant quarante minutes. On manque de lucidité à certains moments. Vu que les autres équipes de la série ne connaissent pas les joueurs de Huy, il est impératif d’engranger le plus de victoires dans ce premier tour."

La deuxième pourrait donc bien tomber ce dimanche face à un concurrent direct pour le maintien.