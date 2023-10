Recalé par Hannut cet été, le Villersois Henri Hannon affronte les Hannutois ce samedi avec Alleur en P1: "Aucun esprit de revanche"

La vérité d’un jour n’est pas toujours celle du lendemain. Henri Hannon l’a appris à ses dépens avec Hannut. En test cet été pour rejoindre les Verts, il n’avait été jugé à la hauteur par le coach David Beck et s’était engagé en faveur d’Alleur quelques jours plus tard. Ce samedi en début de soirée, le Villersois croisera le fer avec les Hannutois. Une rencontre forcément très spéciale. "Mais il n’y a aucun esprit de revanche. Ce qu’il s’est passé cet été, cela n’a pas beaucoup d’importance. Hannut ? Je connais plusieurs joueurs là-bas qui sont devenus de bons potes. L’équipe et moi sommes en tout cas très confiants."