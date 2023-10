"Foutez-nous la paix!" : le cri du cœur de Ludo Humblet (Comblain) avant d'affronter Neufchâteau en Division 2

"Quand je lis à gauche et à droite que Comblain est favori pour jouer les premières places, ça me met hors de moi. Nous ne sommes encore nulle part en D2, laissez-nous grandir et foutez-nous la paix!" Il est remonté, Ludovic Humblet. Le coach de Comblain a voulu remettre l’église au milieu du village - "pour protéger le groupe" - quelques heures avant le derby face à Neufchâteau. "La saison dernière, les clubs nous mettaient une grosse pression, ce qui est normal puisque nous avions rapidement affirmé nos ambitions de titre. Nous avons toujours assumé cette pression et nous n’avons jamais essayé de nous cacher derrière de fausses excuses en jouant petits bras comme toutes les équipes le font en début de saison afin d’éviter qu’on dise que leur championnat est un échec. A Comblain, on ne fonctionne pas comme ça et on l’a encore prouvé les années précédentes. Que ce soit dans les victoires ou les défaites. Mais cette année, le seul objectif, c’est le maintien. J’adresse un message à tout le monde : calmons-nous. Je veux que tout le monde prenne conscience que huit de mes dix joueurs n’ont jamais connu la D2. Certes, j’ai deux anciens joueurs pros mais ils sont vieux (sic) et physiquement, ce n’est pas facile. Nous avons des centimètres et des kilos en moins que toutes les autres équipes de la série, confie Ludo Humblet. Des matchs, nous allons en perdre et pas qu’un seul. Il faut qu’on s’y habitue. Laissez-nous le temps de nous de grandir dans cette division si compliquée. Le travail a réalisé est énorme, le club est au début d’une belle aventure mais, surtout, n’allons pas trop vite."