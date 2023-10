Football (P2A) - Pierre Longueville avant de défier Verlaine B: "Quentin Wera y fait un super travail"

Après sa déconvenue à Templiers, Thisnes a aligné deux succès à Couthuin et face à Ouffet-Warzée. Cette bonne dynamique retrouvée, les Thisnois espèrent la prolonger lors de la venue de Verlaine B ce samedi. "On s’est cru un peu trop beau et la P2 n’est pas la P3 ou la P4, c’est ce qui est ressorti du tour de table effectué après Templiers, explique Pierre Longueville. Malgré ce couac, l’ambiance est restée exceptionnelle et nous avons remis l’ouvrage sur le métier. C’est Verlaine B qui se dresse sur notre route ce week-end. Cela s’annonce compliqué. Quentin (NDLR: Wera) fait du super travail à la tête de cette jeune et talentueuse équipe. Cette rencontre, ce sera un peu la fougue, la jeunesse face à l’expérience. Vu les bonnes conditions météo, le bon état du terrain et l’envie des deux formations de proposer du beau foot j’ai l’espoir d’assister à un bon match. "