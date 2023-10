Football (P2A): Petitpré et Mostade se retrouvent pour un derby de feu entre Braives et Faimes

L’expérience vécue par Arnaud Petitpré (23 ans) et Lucas Mostade (25 ans) la saison dernière à Faimes s’est terminée douloureusement puisque l’équipe a été reléguée en P2. Si Arnaud a choisi de rejoindre Braives, Lucas a rempilé pour une 4e saison au Cortil-Jonet et aucun des deux ne regrette son choix. "Le noyau a subi une profonde refonte puisque seuls Gauthier Simon et moi sommes restés", explique le défenseur des Verts qui a dû attendre avant de conquérir ses galons de titulaire. "Je suis rentré dans l’équipe à l’occasion du 4e match et depuis j’ai tout joué donc j’espère poursuivre sur cette voie tout en sachant que la concurrence est rude mais saine." Arnaud, lui, a su s’imposer en qualité de numéro 8 dans le onze de Marc Segatto. "Le coach m’a dit que je n’étais pas un numéro 9 et il a raison. Et je m’épanouis pleinement dans ce rôle parce qu’il me fait énormément confiance. Plus globalement j’ai découvert un super club avec coach qui a su imposer sa griffe et un noyau qualitatif et expérimenté qui m’aide à grandir." S’élever dans la compétition est aussi l’objectif des Faimois et des Braivois qui, pour l’instant, sont un peu en deçà de ce qu’ils ambitionnaient. "On vise la montée, chacun le sait, et cette ambition reste plus que jamais d’actualité", entame Lucas Mostade. "Nous ne sommes qu’à trois longueurs de Momalle, dont le noyau a subi moins de renouvellement que le nôtre, et on est la seule équipe invaincue. Nous sommes pourtant attendus chaque semaine et ce sera encore le cas ce dimanche mais on essaie de ne pas se mettre de pression excessive mais plutôt de jouer notre jeu, de faire confiance à nos qualités."