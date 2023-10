Football (P1): le Fizois William Diederen formule un voeu: "Sortir de la spirale"

Chaque semaine, on a l’impression que c’est la même rengaine. Fize est face à un match qu’il doit absolument gagner. Pas sur le plan mathématique évidemment puisque tout reste à faire pour les Villersois, mais bien sur un plan plus mental. Avec 2/24, les Fizois sont plus que jamais lanternes rouges de la série. Une victoire leur permettrait non seulement de recoller au peloton devant eux, mais aussi de lancer vraiment leur saison. "Le souci, c’est qu’on est rentré dans une certaine forme de spirale négative, avoue William Diederen, le latéral droit de 24 ans. On sent qu’il ne faudrait pas grand-chose pour en sortir mais là, on ne voit pas encore le bout du tunnel. On va le voir assez vite à un moment mais cela passe par un bon résultat et un petit coup de pouce. Il n’a pas fallu grand-chose pour que ça ne passe pas ces derniers temps. Pour le même prix, on a l’un ou l’autre point en plus, voire même l’une ou l’autre victoire. Mais, voilà, on en est là et il n’y a pas mort d’homme."