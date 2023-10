Football (P1) - Johan Graindorge, le diecteur sportif hannutois, sort du bois: "Le staff et les joueurs gardent notre confiance"

Et même si les Verts souffrent d’un problème d’inconstance chronique et que le bilan comptable est mitigé, l’ancien T2 de Solières garde le sourire. "Oui, on reste sur deux prestations en demi-teinte mais nous n’avons absolument pas à nous plaindre du début de saison même s’il nous manque deux ou trois points. Mais le fond de jeu est 150 fois meilleur que l’an passé. Par contre, on commet des erreurs qui se payent cash."

Des erreurs qui se répètent et qui empêchent réellement les Hebsignons d’avancer sereinement. "Il faut absolument les gommer. Et ça passe par le fait de revenir à des prestations plus simples avant de compliquer les choses quand ça ira mieux, pointe Johan Graindorge. La première chose, pour la confiance de notre gardien, est de réaliser à nouveau une clean-sheet (NDLR: attendue depuis la première journée et cette victoire 3-0 contre l’UCE Liège). Quand on construit une maison, on ne commence pas par le toit. Je ne m’imaginais pas que Cwynar allait manquer à ce point-là. Avec ses passes, il peut casser des lignes, il dirige beaucoup et guide tout le monde. Je pense qu’un gars comme Javaux va devoir reprendre ce rôle, il le faut. La deuxième est qu’il faut arrêter de dire que ce n’est pas grave quand on rate un goal. Mener, c’est toujours beaucoup plus simple. Il ne faut pas tout remettre sur le secteur défensif."

Malgré tout, on ne tire pas la sonnette d’alarme du côté des dirigeants menés par Christophe Sinistri. "Le staff et les joueurs gardent notre confiance, coupe Johan Graindorge. Le staff fait un super boulot. Mais il faut sortir de cette spirale négative et que les joueurs montrent qu’ils ont les qualités pour jouer autre chose que la première place de la colonne de droite. " Clair, net et précis !

Arbitre: Michael Addai, assisté de Felix Mujabimana Kagaju et Jonathan Rekko.

HANNUT: Botterman, Adrovic, Dreze, Leloux, Ledure, Crotteux, Dokens, Geuns, Louis, Javaux, A.Loyaerts, M.Magnetico, L.Magnetico, L.Loyaerts, Jamart, Charlier.