Football - P1: Geer face à son frère jumeau malmédien

Cette année encore, Malmedy et Geer luttent pour les premières places et rêvent, secrètement ou non, de rejoindre l’échelon national. "Ce sont toujours de beaux matchs qui se jouent sur des détails, analyse Nicolas Henkinet. Je m’entends d’ailleurs très bien avec leur entraîneur, on suit les cours pour obtenir le diplôme UEFA A. C’est toujours un plaisir de s’affronter car c’est une formation qui pratique un très très beau football."

Il n’empêche, Geer avait pris le maximum des points face aux Malmédiens la saison dernière en phase classique avant de les éliminer au tour final. Pour les Bleus, il sera d’autant plus important de poursuivre cette belle série car le gain de la tranche pourrait bien dépendre du résultat de ce samedi. En effet, si Beaufays mène actuellement la danse avec 18 points, comme Geer, Malmedy suit à une longueur alors qu’Eupen, Ster et Tilff comptent seize unités. "Oui, c’est sûr que nous sommes bien placés pour le gain de la tranche, admet le mentor geerois. Mais tout ne dépend que de nous. Et notre ambition n’était pas d’accrocher une tranche. C’est sûr que c’est bien de fonctionner avec des objectifs à court et long terme. Et cette tranche peut être un objectif à court terme. Mais qu’on la remporte ou pas, il restera encore vingt matchs après. Et disons que je préfère remporter la dernière tranche que la première."

Pour cela, il faudra, contrairement à l’année dernière, ne pas connaître de trou d’air en plein championnat. C’est en ce sens que les transferts, de talent et d’expérience, ont été réalisés, sans pour autant déstabiliser le groupe. "Oui, tout va bien, opine Nicolas Henkinet. La victoire de la semaine dernière est révélatrice d’un groupe qui veut avancer car ce n’était pas simple d’évoluer face au bloc bas de l’UCE Liège. Nous avons réussi à rester calme, preuve de la lucidité du groupe. Et c’est ce dernier qui devra faire la différence à Malmedy." Geer avance d’un seul bloc, plus que jamais !

Arbitre: Marcel Fickers, assisté de Fabrice Rebuffatti et Philippe Godin.

GEER: Racz, Velegan, Julin, Vilgil Bajo, Merchie, Henquet, Pasteels, Cokgezen, Docquier, Fadda, Messina, Bekaert, Delvaux, Philippe, Vanzwijgenhoven. Vervoort (cuisse) et Père (dos, côtes, pied) sont blessés.