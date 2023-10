Football (D3 ACFF B) - Cette fois, Waremme revêtira le costume de favori face à Longlier: "Un autre type de match que face à Habay ou l'Union Hutoise"

Et la venue des Luxembourgeois est une belle occasion de créer un petit écart avec les équipes du bas de tableau. "Je n’ai pas eu l’occasion de voir cette équipe mais j’ai discuté avec d’autres coachs et ils m’ont dit que c’était une équipe solide, typiquement luxembourgeoise, poursuit le coach des Hesbignons. Et puis, elle possède quelques individualités qui peuvent faire la différence. C’est sûr que nous devons engranger des points, mais ce ne sera pas simple car ce sera un autre type de match que face à Habay ou l’Union Hutoise."

La clé ? Concrétiser les occasions et être solide derrière. Un peu à l’image de la prestation des Wawas contre les Hutois. "C’est vrai, on doit profiter de nos occasions et ne pas en offrir, opine Thierry Raskin. C’est le genre de matchs où il va falloir rester calme si on ne débloque pas la situation ou si on encaisse un but. Il faudra continuer pour forger un résultat positif. " Et ainsi prendre une place confortable dans le ventre mou de cette D3 ACFF B.

Arbitre: Franck Tanko, assisté de Mohamed Tesouli et Hassan El Galai.

WAREMME: Thierry Raskin attendait de connaître la nature de la blessure de Denruyter, touché aux adducteurs ce jeudi, pour réaliser sa sélection.