Football - D2 ACFF: Vincent Dejoie, Monsieur presque 100% à Warnant

Ce dimanche, pour défier Tubize, le numéro 6 devrait de nouveau prendre place au cœur de la défense warnantoise. Bon signe, depuis qu’il est au club, les deux Warnant-Tubize se sont soldés sur le même score: 1-0. "C’est un adversaire très costaud mais contre qui on a quand même pris des points les dernières années (NDLR: 9 sur 12 depuis le début de la saison 2021-2022), se souvient parfaitement celui qui aura la lourde tâche de tenir Ismail El Omari. Un attaquant complet avec un bon jeu de tête et une excellente finition. Ce n’est pas toujours simple face à lui mais j’aime bien avoir des beaux challenges comme ça, ça ne me fait pas peur. "

De peur, il ne devra pas en être question dans le chef des hommes de Stéphane Jaspart au moment de défier l’actuel quatrième de classe. "C’est une des plus belles équipes de la série qui s’est encore renforcée avec des joueurs de Namur, Visé ou encore le meilleur joueur de Rebecq, analyse Stéphane Jaspart. Mais on doit se préoccuper de nous, il faut afficher la même mentalité et le même dynamisme que face à Verlaine. Et pas la passivité d’il y a quinze jours. Nous devons être acteurs et pas spectateurs. Il faut afficher de la solidité dans la tête et dans les jambes. "

Une solidité qui fait encore parfois défaut et qui prouve que ce Warnant n’est pas encore à son plein potentiel. "Mais, là, nous sommes à notre place, tance Vincent Dejoie. Ce n’est pas un mauvais début de saison, même si c’est un peu plus compliqué que les deux dernières années. Il faudrait enchaîner quelques bons résultats pour définitivement lancer notre saison. "

L’explication à ses résultats n’est en tout cas pas à chercher dans un manque d’unité dans le groupe. "Certes, il y a eu quelques changements mais rentrer dans l’équipe de Warnant, c’est facile. L’ambiance est toujours bien présente et il n’y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Les gens au club ont assez d’expérience pour passer au-dessus de cette période plus difficile", tempère Vincent Dejoie. Et comptez sur ce dernier pour assurer l’ambiance après match en cas de victoire.

Arbitre: Guillaume Chaspierre, assisté d’Olivier Jacques et Cédric Beckers.

WARNANT: Hormis Nezer, suspendu, Stéphane Jaspart dispose d’un effectif au grand complet.