Football (D2 ACFF): Lou Jamar avait mangé du Loup la saison passée

Avec qui au fusil ? Ce diable de Lou Jamar qui avait, à cette occasion, fait 1, puis 2-0. "Oui, j’avais trouvé le chemin des filets via des passes près du but, se souvient l’avant des Taureaux. On avait été solide défensivement et on avait été efficace devant. On avait livré un gros match contre une équipe qui est, pour rappel, quasiment professionnelle. "

Ce ne sera pas une mince affaire à nouveau ce samedi soir pour Verlaine. "Non, cela reste costaud, mais on progresse bien et on avance bien, promet l’homme aux 30 buts la saison passée. On va devoir encore être solide… Mais n’oubliez jamais qu’on recommence tout à zéro dans l’équipe et le staff… Cela demande du temps. "

Avec le premier but de Lou cette saison ? "Je l’espère mais je n’en fais pas une maladie, assure celui qui a joué 4 matchs jusqu’ici. Si je ne marque pas 30 buts cette saison, 30 assists, c’est bien aussi, non ? Là, j’en suis à 3 assists depuis le début de la saison et le staff est très content de moi aussi. D’ailleurs, si on se fie aux données GPS, je suis celui qui court le plus. Une saison n’est pas l’autre mais pour le même prix, je peux être à quelque chose comme quatre buts depuis le début de la saison. Des fois, des détails peuvent faire la différence et expliquer pourquoi ça rentre moins bien… Mais je répète: je me mets au service de l’équipe et c’est ça qui compte uniquement…"

Et si l’histoire repasse les plats, alors, Lou Jamar mangera encore du loup ce samedi soir. En deux bouchées évidemment…

Arbitre: Amaury Requier.

VERLAINE: Legear, légèrement touché, est indisponible tout comme les infortunés de longue date que sont Ramadani et Reciputi.