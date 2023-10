Football - D2 ACFF: Hamoir serait bien inspiré de confirmer sur la pelouse de Ganshoren

L’occasion est donc belle pour les Hamoiriens de prendre de la distance par rapport à la lanterne rouge et de dépasser des adversaires directs. Mais attention, Ganshoren est souvent capable du meilleur comme du pire. En atteste, cette seule et unique victoire à Verlaine sur la marque de 0-3.

Promu T1 cette saison et travaillant en parfaite collaboration avec Raphaël Miceli, André Detilloux mesure l’importance de cette joute tout en relativisant. "Il est vrai que perdre à Ganshoren face à un concurrent direct serait aussi mal venu que la défaite à La Calamine qui nous a positionné à neuf unités d’eux. Parler d’un match à ne pas perdre déjà si tôt dans la saison n’est pas opportun. On sait aussi que plusieurs joueurs clés sont actuellement sur la touche ou pas encore au top de leur condition. Quand on voit l’apport d’Antoine Lecerf la semaine dernière… Et puis, le seul match où on a pu compter sur tous les routiniers, c’était en Coupe à Stockay avec le résultat positif connu."

De Ganshoren, le staff hamoirien ne sait pas grand-chose "si ce n’est qu’on a remporté nos deux rencontres chez eux les saisons dernières mais il y a eu beaucoup de changements pendant l’intersaison et ils ont un Mujangi Bia dans leurs rangs mais jouera-t-il ? se demande Dédé Detilloux tout en ajoutant. On sait que cette série apporte son lot de surprises chaque semaine et que ce serait vraiment intéressant d’y rester la saison prochaine vu que les grosses cylindrées rejoindront la N1 francophone. La différence de niveau sera donc moindre la saison prochaine avec certainement des équipes qui ont plus notre philosophie. "

Mais en attendant, il faudra aller en terres bruxelloises pour repartir sur cette vague positive amorcée la semaine dernière car, dans sept jours, se profile un nouveau déplacement corsé à Meux.

Arbitres : Alexis Magas – Romain Delree – Mostapha Chakouath.

HAMOIR : Nlend, Lahaque, Tietcheu, Dianda, Cusumano, Evrard, Hamid, Lecerf, Gabiam, Masset, Sablone, Colson, Damblon, Dago, Natif, Biersard, Kouadio, Lecerf, Fransquet, Crespo sont sélectionnables. Seul le gardien Rausin est suspendu.