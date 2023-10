Football (D2 ACFF): Après Rochefort, Stockay doit repartir de plus belle à Tournai

Manu Valoir sait évidemment tout ça. "Oui, comme vous le savez, j’analyse fort nos adversaires, narre-t-il. Et je sais que cette équipe peut être redoutable. Elle ne compte pas de grosses stars, mais tactiquement, elle est costaude et sait jouer au foot de façon intelligente avec notamment bloc bas qui gère bien les reconversions défensives. Elle peut nous battre mais on peut la battre aussi. On va évoluer sur un grand terrain qui devrait nous convenir mais attention à ne pas laisser trop d’espace, notamment en perte de balle. Oui, on a pris un coup sur la tête à l’occasion de cette défaite face à Rochefort mais on a bien bossé en semaine pour repartir de plus belle. On doit se dire que c’était un accident de parcours et que ça va aller dans le bon sens. On est en tout cas prêt à repartir vers l’avant… "

Arbitre: Clément Moulin.

STOCKAY: Kitoko, Bernier et Bakija restent blessés. Boulenger reprendra mardi prochain.