À Crisnée, la revanche est de mise face à Warnant B en P3A: "On ne regarde plus le classement"

Et face à Warnant B, si l’entraîneur ne veut pas parler de revanche par rapport aux événements de la saison dernière, il admet que certains joueurs en parlent. "Nous avions été battus chez eux car on avait volontairement raté un penalty et de leur côté, ils l’avaient mis en pleine lucarne. Nous n’allons plus faire de cadeau face à une équipe difficile à manier. À nous de prendre du plaisir. "

Du plaisir, Alain Fays doute en prendre beaucoup ce dimanche. L’entraineur de la Dreye s’attend à une partie particulièrement hachée. "C’est un terrain assez compliqué. Crisnée est toujours très dur à affronter, avec notamment un Leseur qui vole de semaine en semaine. Battre une équipe du top à l’extérieur doit être notre leitmotiv du week-end. Mais je ne m’attends pas à un beau match de football. "

Et si les deux équipes ont tendance à marquer assez facilement, elles ont le péché mignon d’encaisser tout autant. On peut donc s’attendre à un match spectaculaire, au cours duquel on espère voir une bonne atmosphère sur et en dehors de la pelouse.

Arbitre : Selcuk Ulker.

CRISNEE : Pirlet, Mentese, Marneffe, Humblet, et Diallo sont blessés, Vergalito est suspendu.

WARNANT B : De Gheus est suspendu. Daubée revient de suspension.