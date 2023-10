Tennis de table - P2: Bettincourt B et le TT A.H.V, en tête, virent au vert

Cette saison, plusieurs équipes régionales ont un beau coup à jouer en deuxième provinciale. C’est notamment le cas du TT Bettincourt B et du TT A.H.V A. Deux équipes qui réalisent le sans-faute en P2B et C mais qui n’ambitionnent pas forcément la montée. "On veut jouer le Top 5, commentait Christophe Pietroniro. L’équipe est très bien balancée mais on devra composer avec les nombreuses absences durant la saison." Les Waremmiens emmenés par un Christophe Chabot, auteur de 75% de victoires depuis le début de saison, sont en tout cas bien partis pour atteindre leur objectif.