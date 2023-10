Tennis de table - Nos régionaux reçus quatre sur cinq en provinciale 1

Toujours dans la même série, Tihange a goûté, pour la première fois de la saison, aux joies de la victoire. Un succès qui arrive à point nommé après avoir partagé l’enjeu contre Malmedy.

"Le début de partie était assez tendu, concède Stéphane Klaric. Après la pause, Georgel Boieru et Kévin Paulus ont fait le trou, ce qui a permis à l’équipe de relâcher rapidement la pression." Les Tihangeois ont donc poussé un gros "ouf" de soulagement. "Ce samedi, on se rendra à Tiege. Ce sera un tout gros match où il faudra être au top", glisse Stéphane Klaric. De son côté, Wanze A poursuit son sans-faute face à Minerois. Les Wanzois, qui s’alignaient sans Ronny Ceulemans mais avec Lionel Schille, n’ont pas fait dans la dentelle contre Minerois. Les jeunes Piedbœuf et Coulon ont d’ailleurs réalisé la soirée parfaite.

En P1B, Marchin, grand favori au titre, continue son excellent début de saison. "L’équipe tourne très bien. C’est plus facile parce que tout le monde se connaît, expliquait Giuliano Ricottone. Loic (NDLR: Ferire) et Michael (NDLR: Joannes) apportent énormément de sérénité quand ils jouent. Lorsqu’ils sont alignés, on sait qu’on démarre avec 6-0 au minimum."

Samedi, les Marchinois, qui alignaient notamment leur nouveau venu, Brighton Paquet, ont parfaitement maîtrisé leur sujet dans la salle de Ninane. Et quand on sait qu’ils croiseront le fer avec Ermitage B, la semaine prochaine, on se dit que leur brevet d’invincibilité devrait encore durer quelques jours.

Enfin, Saint-Georges C a mordu la poussière dans la salle de Stavelot. Un lourd revers qui n’inquiète cependant pas Olivier Destexhe. "La série est très relevée et c’est tant mieux. Les rencontres sont nettement plus intéressantes, il faut batailler tout le temps, souligne le B6. On savait que ce serait une saison plus compliquée que l’année dernière. L’important sera d’engranger des points dès cette semaine contre Minerois B."

Sous peine de voir déjà l’opération maintien se compliquer fortement.