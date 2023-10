Tennis de table - N2 & W-B: Saint-Georges A et Bettincourt A loupent le coche

En Wallonie-Bruxelles, Bettincourt A s’est incliné pour la première fois de la saison contre Malonne B. Un revers 9-7 qui laisse un goût de trop peu aux Waremmiens. "Cela ne s’est pas joué à grand-chose face à une belle équipe qui devrait figurer dans le Top 4, glisse Lau Smeijsters. On perd trois belles sur quatre. Avec un peu plus de réussite, on aurait mérité le partage. Cédric François a montré qu’il était en grande forme car Vincent (NDLR: Duvivier) était injouable ! Nous ne sommes pas mécontents de notre rencontre puisqu’en accrochant ce genre d’équipes, cela veut dire qu’on peut ambitionner le maintien plus sereinement. " Bettincourt se rendra chez le leader, Champ d’En Haut ce samedi, avant d’aborder plusieurs rencontres à sa portée dans les semaines à venir.