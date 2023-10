Le gala de kickboxing du Schwanen Gym a connu un franc succès: "Nous espérons que ce n'est que le début"

L’événement organisé par Rémy Schwanen, un passionné de kickboxing bien connu dans la région, et qui avait pour ambition de présenter des combats de haut niveau aux habitants de Huy, a vu le public répondre présent, remplissant la salle et créant une ambiance électrique tout au long de la soirée.

L’organisateur visionnaire de cet événement avait pour objectif de créer une soirée de combats qui resterait gravée dans la mémoire des fans pour les années à venir. Pour y parvenir, il a dû consacrer des mois de planification minutieuse et d’efforts acharnés pour rassembler une carte d’oppositions spectaculaires.

La nuit du gala, la salle était remplie d’une foule enthousiaste, impatiente de voir les participants en action. Chacun des combats prévus était attendu avec une grande anticipation, et les fans n’ont pas été déçus. Chaque round, chaque coup porté, était accompagné d’applaudissements frénétiques et d’encouragements passionnés. Le combat principal de la soirée a opposé Lucas Hespel à Lucas Vaumartin, un duel qui a tenu toutes ses promesses. La tension était palpable et les spectateurs ont retenu leur souffle à plusieurs reprises. Finalement, c’est le local de l’étape qui a remporté la victoire, déclenchant l’euphorie dans la salle.

Outre le combat principal, le gala de kickboxing a présenté une série de combats préliminaires qui ont également impressionné le public.

L’aspect sportif de la soirée n’était pas la seule attraction. Les spectateurs ont également pu profiter de stands de restauration, de souvenirs et d’une atmosphère conviviale tout au long de la soirée. Mais bien sûr, le cœur de cet événement était la compétition sur le ring. Les combattants, qu’ils soient locaux ou venus de loin, ont travaillé dur pendant des semaines pour se préparer à leurs duels. Les entraînements intensifs, les régimes stricts et l’engagement total ont été la norme pour ces athlètes déterminés.

Après des mois intenses, Rémy Schwanen, heureux mais fatigué, a déclaré. "Nous sommes ravis du succès de cet événement. Huy méritait une soirée de K-1 de classe mondiale, et nous sommes ravis d’avoir pu la livrer. Nous espérons que ce n’est que le début et que nous pourrons présenter plus de combats passionnants à l’avenir. " Ce rendez-vous a été un succès retentissant, laissant les fans impatients de la prochaine édition. Il a prouvé que la passion pour ce sport est bien vivante dans cette région et qu’elle continue de rassembler les gens pour des moments mémorables.