Kick-boxing - Gala du Schwanen Gym: Charly Croes a dompté Romain Tinant grâce à un travail acharné et une perte de poids de 28kg en quatre mois!

Charly Croes, 24 ans, avait pris une pause de quatre ans après une défaite décevante lors de son premier show. Il y a alors eu une prise de poids considérable pour le kickboxeur. Lorsqu’il a accepté le défi de se battre contre Tinant, il savait que son retour sur le ring serait un défi de taille. Pesant initialement 147 kilos, il avait une montagne à gravir pour retrouver sa forme physique et sa condition de combattant.

Le parcours de transformation de Charly Croes a été exceptionnel et a demandé un engagement total. Il a immédiatement consulté des experts en nutrition et en conditionnement physique pour élaborer un plan de perte de poids sûr et efficace. Son régime alimentaire a subi une refonte complète, abandonnant les aliments transformés et les sucres ajoutés au profit d’une alimentation saine et équilibrée. Il s’est astreint à un régime strict, composé de protéines maigres, de légumes et de glucides complexes.

En plus de son régime alimentaire, Charly Croes a intensifié son programme d’entraînement, travaillant six jours par semaine avec un entraîneur de kick-boxing de renom. Ses séances d’entraînement comprenaient une combinaison de cardio, de musculation et de sparing, tout en se concentrant sur l’amélioration de sa technique et de sa stratégie.

Le jour du combat, Charly Croes est apparu sur la balance à 119kg, soit 28 de moins que son poids initial. La différence au niveau de sa forme physique était spectaculaire, et cela s’est reflété dans sa performance sur le ring.

Malgré sa fatigue dès la fin du premier round, la victoire lui a tendu les bras à l’issue du combat.