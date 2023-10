football féminin (P2): Elodie Marteau et l’Union Hutoise enchaînent

Et lorsque l’on demande au coach une joueuse qui est sortie du lot lors de cette rencontre et même depuis le début de saison, ce dernier nous confie le nom d’Elodie Marteau. Auteure d’un doublé, l’attaquant qui avait déjà évolué en D2 à Loyers dans le passé avant d’arrêter durant le Covid, pèse sur les défenses adverses. Jusqu’au boutiste, elle regrette quelques occasions supplémentaires loupées dans son chef et dans celui de ses partenaires mais affiche des ambitions très élevées. "Je sais que je peux faire mieux, même si cette victoire fait du bien. Nous avons été sur le cul (sic) au moment de la démission du coach, mais finalement, le nouvel entraîneur a une vision plus sportive et cela me convient bien. J’essaye d’amener mon expérience auprès des jeunes et ce, même si je ne suis pas toujours la meilleure communicante sur le terrain. "

Malgré un début de saison raté, les Hutoises n’ont pas baissé les bras. D’ailleurs, ça serait mal connaitre Elodie Marteau qui connait parfaitement le potentiel de ses équipières. "Nous pouvions toutes faire mieux. Je sais que notre première défaite est due au stress mais dorénavant, il faut aller de l’avant. J’ai personnellement un objectif un petit peu fou, mais j’espère vraiment atteindre le top 3. Je pense que l’équipe a le niveau pour cela. "

D’ailleurs, les Mosanes n’ont pas froid aux yeux. Sans vareuse suite à un excès de colère de leur ancien coach, l’équipe n’a pourtant pas abandonné et a disputé la rencontre contre Hannut avec les vareuses remplies de transpirations des U18, qui avaient disputé une rencontre plus tôt dans la journée. Et c’est justement cette force de caractère qui va pousser l’équipe à progresser de semaine en semaine.