Football (D3 ACFF): Alain Rorive sera assis entre deux chaises entre Wanze/Bas-Oha et l'Union Hutoise

Tiens, fait marrant ; cette montée, les deux coachs devenus amis n’avaient pas encore eu l’occasion de la fêter depuis lors. "On vient tout juste de le faire autour d’une bonne table dans le centre de Huy, rigole notre homme. Il n’était pas trop tôt d’ailleurs… Mais on l’a fait et c’était sympa, toujours avec Jean-Yves… "

Pour le même prix, le père de Florian ne revêtissait jamais le costume de directeur technique des Tricolores et ne s’apprêtait donc pas à vivre un derby si particulier. "Non, après mon départ de Wanze/Bas-Oha dont j’ai été coordinateur des jeunes puis adjoint de Jean-Yves en P1, je n’en voulais plus, assure-t-il. J’avais adoré ma mission là-bas et je ne cracherai jamais dans la soupe. Wanze/Bas-Oha est un club super bien structuré où il faut bon vivre. Mais quand je l’ai quitté, j’avais vraiment le sentiment d’avoir fait le tour de la question. J’aimerais toujours l’adrénaline des matchs, mais je pensais que c’était fini. J’ai alors croisé Christophe Coulée plusieurs fois dans les travées du feu RFC Huy et il m’a proposé le projet de l’Union Hutoise. J’ai dit non je ne sais pas combien de fois pendant 8 mois avant d’accepter… Je l’ai fait par amitié et aussi parce que j’aime profondément ce sport qui m’a donné beaucoup pendant près de 30 ans… "

L’ambiteux projet de fusion est passé par là, reboostant un des monstres sacrés de notre foot régional. Avec un travail colossal à abattre pour le D.T. "Ce n’a pas été facile et sans rentrer dans les détails, ce n’est pas tous les jours le cas, assure-t-il. Mais je pense que l’Union Hutoise peut avoir un bel avenir en montant, par exemple, encore d’un échelon en D2 ACFF. Son école des jeunes, produit de la somme de deux clubs, est aussi perfectible. On doit d’ailleurs prendre exemple sur celle de Wanze/Bas-Oha où, et je sais de quoi je parle, on abat un travail fou là-bas. Mais au contraire de l’Union Hutoise, mon ex-club est à son maximum en D3 ACFF. Le projet orienté jeunes, n’en est pas moins superbe. Ce samedi, quand je vais voir certaines de mes ex-gamins en action, cela va me faire quelque chose même si ce qui comptera, c’est uniquement la victoire pour mon employeur actuel…" Tout le foot régional s’en réjouit déjà, tiens…