B-Short Boucles condruziennes - Wartique, Humblet, Tollet et Lamy vainqueurs d'une première édition pleinement réussie

Organisé conjointement par l’Ecurie Chawresse et les communes d’Ouffet et Clavier, le premier B-Short Boucles Condruziennes a été une réussite aux niveaux sportif et sécuritaire. Toutefois, avec un menu de deux longues spéciales de 12,24 km (Bois-Borsu) et 20,59 km (Terwagne-Show – Ouffet), la journée a été émaillée par une multitude de faits de course causant de longues interruptions. "Cette nouvelle épreuve a été très dure à mettre en place. Ce fut la course pour trouver suffisamment de commissaires pour les 25 postes de la première spéciale et les 32 de la spéciale 2. Avec des tracés très longs et parfois un manque de réseau, ce fut difficile. Mais nous sommes satisfaits. Rendez-vous le 23 mars 2024 pour la deuxième édition", concluait Robert Borlez, président de l’Ecurie Chawresse.