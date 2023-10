Automobilisme (GT4 European Series): Antoine Potty continue avec Toyota

Selon Antoine, la voiture manquait cruellement de vitesse de pointe. "En qualif, c’était difficile de faire de bons temps. En course, c’était remonter le peloton qui était compliqué, on se faisait déposer par tout le monde. Pourtant, on avait un très bon rythme de course."

Le week-end dernier, à Barcelone, la finale n’avait plus tellement de valeur pour le duo, tant les leaders semblaient loin devant. Une nouvelle fois, la Toyota n°8 aura bien du mal à se qualifier en tête de grille. "De nouveau, on partait en milieu de peloton, et on ne parvenait pas à remonter."

En course 2, avec les espoirs de titre définitivement envolés, c’est un tout pour le tout qui a été tenté par l’équipe. "On a testé des réglages plus agressifs, mais la voiture est devenue très dur à conduire. Si Étienne avait repris deux positions, je Aun’ai cessé de dégringoler, avant d’être victime d’une touchette qui terminera définitivement notre week-end."

Avec Toyota en 2024

Déjà pilote de développement principal de la Supra GT4 Evo cette année, Antoine Potty remettra le couvert l’an prochain, mais en vue de la version 2025. "En course, je n’ai encore rien de concret, même si quelques propositions alléchantes me tendent déjà les bras, confie-t-il. Je sais seulement que je développerai la voiture 2025 hors course avec Toyota. Peut-être qu’ils trouveront un bon team capable de faire aller la voiture encore mieux, et que je serai inclus dans le contrat. Pour ma part, je pense avoir fait mes preuves cette année, même si les résultats n’ont pas été à la hauteur de nos espérances à cause des performances de la voiture. J’ai tout de même ramené deux victoires quelques points précieux."