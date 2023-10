L’Amaytois Cédric Willems devient commissaire sur les courses internationales: "Je rêve d’arbitrer le Tour des Flandres, Paris-Roubaix ou le Tour de France"

Cédric Willems va donc prochainement arbitrer des courses à l’étranger. "C’est une sorte d’aboutissement, dit-il. Quand j’ai débuté mon rôle de commissaire, j’ai toujours voulu atteindre le plus haut niveau. Mais la route est très longue. J’ai d’abord dû commencer comme commissaire stagiaire, puis commissaire régional avant de poursuivre au niveau national. Une fois arrivé à ce stade, il y a encore une étape avant de pouvoir réaliser les examens au niveau international."

Concrètement, cette nouvelle promotion va permettre à Cédric Willems d’avoir plus de responsabilités. "Je serai le président du jury, ce qui consiste à être le chef des commissaires sur une épreuve. J’aurai davantage de pression mais je vais pouvoir découvrir d’autres courses en partant plusieurs fois à l’étranger, confie celui qui occupe le poste de chargé de communication à Villers-le-Bouillet. J’effectue ma passion pendant mes jours de congé et mes récups et ce n’est pas parce que j’ai reçu cette promotion que cela va changer."

Le Tour de France ? Pas pour tout de suite!

Présent sur les classiques wallonnes depuis plusieurs années, Cédric Willems sait que le chemin est encore long avant d’arriver au plus haut niveau. "La première étape est franchie mais mon objectif est d’arbitre le Tour des Flandres, Paris-Roubaix ou encore le Tour de France. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. Il faut d’abord se faire les dents et engranger de l’expérience, dit-il. Pour progresser, il est impératif de gérer la pression, avoir pas mal de disponibilités et connaître le règlement sur le bout des doigts."

Cédric Willems connaîtra ses premières désignations internationales dans le courant du mois de novembre.