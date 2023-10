"J'ai fait trembler les murs": Mike Dekeyser revient sur la victoire de Huy face à Liège Panthers en R1

Et de deux sur deux pour Huy, en Régionale 1 ! Un deuxième succès qui s’est pourtant dessiné dans la douleur, samedi soir, dans la salle des Panthers. Après un premier quart – temps de bonne facture (12-17), les Hutoises subissent la foudre de la jeune Kenny et les Panthers passent même devant avant la pause (29-26). De quoi provoquer l’ire de Mike Dekeyser. "J’ai fait trembler les murs à la mi-temps, dit-il. Cela fait très longtemps que ça ne m’était plus arrivé, mais il fallait un électrochoc, car l’équipe est dans le doute offensivement depuis quelques semaines. On se cherche encore un peu et l’apport du banc n’est pas au top. Certaines filles n’affichaient pas une bonne attitude."