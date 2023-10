"À la maison, on débriefe les rencontres" : les Docquier père et fils s'éclatent avec Thisnes B en P4A

Alors que le football est souvent un héritage familial transmis de génération en génération, le voir se dérouler sur le terrain est une expérience spéciale pour les amateurs de sport. "On jouait déjà ensemble la saison dernière à Orp-Noduwez, raconte le père. Aujourd’hui, nous sommes sous les couleurs thisnoises pour notre plus grand plaisir. " Si le paternel qui a une vaste expérience dans le football local (Geer B, Solières…), il apporte son savoir-faire et son leadership à l’équipe. Son fils, quant à lui, apporte la fougue et le dynamisme de la jeunesse, ainsi qu’un talent brut qui impressionne les spectateurs à chaque match. "Cela fait désormais un mois que je m’entraîne avec l’équipe A, sourit le jeune joueur. J’ai même pu entrer en jeu lors d’une récente rencontre. J’espère à terme m’imposer petit à petit dans ce noyau. "

L’association père-fils en attaque a été une bouffée d’air frais pour Thisnes B. Leur compréhension mutuelle, tant sur le terrain qu’en dehors, se traduit par des mouvements synchronisés et des combinaisons impressionnantes.

Pour Christophe et Calvin, jouer ensemble est une expérience inestimable. Le père partage son amour du football avec son fils et le guide dans son développement en tant que joueur. Pour le fiston, jouer à côté de son père est une source d’inspiration et de fierté. "C’est vraiment une chouette aventure que l’on vit tous les deux, se ravit l’ancien geerois. J’espère que ça durera encore longtemps. Du moins, jusqu’au moment où mon corps me dira ‘stop’."

L’histoire de la famille Docquier à Thisnes B rappelle que le football est bien plus qu’un simple jeu. Il peut aussi servir de lien fort entre les générations et de catalyseur pour le renforcement des relations familiales. "On mange foot, on dort foot et on vit foot, ajoute le plus âgé des deux. À la maison, on débriefe les rencontres et on se prépare pour le mini-foot aussi. "