Samuel Bisschop a "réglé la mire" avec Hannut en P1

Après six défaites de rang, toute compétition confondue, Hannut a renoué avec la victoire, vendredi, contre Dison. Un premier succès en P1 cette saison qui fait forcément du bien au moral. "On a poussé un "ouf" de soulagement après la rencontre , raconte Samuel Bisschop. I l était impératif de l’emporter car si tu commences avec un 0 sur 4 en P1, cela devient compliqué pour le reste du championnat." Une situation aux antipodes de la saison dernière, puisque les Verts avaient d’abord enchaîné cinq victoires de rang. "Mais ici, avec le changement de coach et les nouveaux joueurs, on doit trouver nos automatismes. On savait que les premières semaines seraient un peu compliquées, explique le fils de Michel, auteur de 17 points vendredi dernier. Je suis satisfait de mon début de championnat. J’ai enfin réglé la mire (NDLR : il a notamment inscrit 27 points contre Liège et 17 face à Huy) même si je dois être encore plus régulier."