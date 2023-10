L’Amaytois Thibault Dely (23 ans) dispute les Mondiaux de gravel ce dimanche en Italie : "Un Top 30 serait déjà pas mal"

L’Amaytois Thibault Dely était évidemment de la partie. Le sportif de 23 ans s’est classé 32e dans la catégorie des 19-35 ans. "En arrivant, j’étais un peu dans l’inconnue concernant mon état de forme. Le niveau était très relevé, explique le frère d’Arnaud satisfait de son résultat. Je termine à 10 secondes du Top 20 mais j’ai joué avec la malchance en début de course. Dès les premiers kms, j’ai eu un problème de dérailleur. Après 20km, j’ai pris un trou à cause d’un trou et mon cintre est descendu de quelques centimètres. Ce ne fut pas évident mais le bilan est positif pour ma première compétition de cette ampleur. L’ambiance était phénoménale et je n’avais jamais vu autant de monde pour du gravel. C’était assez intense car chaque participant roulait sur le même circuit."

Son ambition ? Un Top 30

Ce mardi, Thibault Dely était sur le départ pour Vénétie, en Italie, où il disputera, dimanche, les premiers Mondiaux de sa carrière. "C’est la première fois que je roulerai avec les couleurs de la Belgique. Même si je ne suis pas de nature à stresser rapidement, cela fait quand même quelque chose (rires). Je ne me mets pas de pression car l’excitation risque d’être présente ce week-end", dit-il.

Rayon ambitions, l’Amaytois estime qu’il a ses chances pour réaliser un Top 30. "Ce serait déjà pas mal. Maintenant, si je réalise la course parfaite, je me dis qu’un Top 20 est envisageable. Le parcours sera complètement différent qu’à Oud-Heverlee. J’ai encore reçu les documents officiels aujourd’hui (NDLR: ce mardi) et ce sera du costaud. C’est pour ça que je souhaite réaliser quelques reconnaissances afin d’être opérationnel ce week-end. Je serai accompagné de mon papa et j’essayerai d’en profiter au maximum."

Une première participation aux Mondiaux pour Thibault, qui a débuté le gravel il y a moins d’un an et qui ne cesse de progresser. "Si on m’avait dit que j’allais participer à un championnat du monde il y a onze mois, je ne l’aurais pas cru." Avec son beau résultat lors de l’Euro, dimanche dernier, l’Amaytois a déjà validé son ticket pour les Mondiaux de gravel en 2024.

En attendant, il tentera de performer au mieux, ce dimanche en Italie où il croisera sans doute la route du Belge Gianni Vermeersch premier champion du monde gravel de l’histoire l’année dernière.