Karaté - Pluie de médailles pour le Kihon Verlaine lors des championnats francophones

Et le Kihon Verlaine était plutôt bien représenté puisque dix athlètes avaient enfilé leur kimono pour l’occasion. Et le moins que l’on puisse écrire est que le club verlainois s’est particulièrement illustré, notamment chez les seniors, raflant les quatre titres par l’entremise de Laurane Guerin, qui a réalisé le doublé chez les dames tout en remportant, forcément, le classement du combiné, Cyril Goffin, qui s’est imposé en kumite hommes face à son coéquipier Thomas Renard, et Mathis Caruso, vainqueur du kata hommes.

Pour ce dernier, ce sacre prouve une fois de plus sa progression dans la discipline. "Je suis évidemment très content car j’ai fait de bons katas et tout le monde m’a dit que je m’étais bien amélioré, savoure le Waremmien. Après, très honnêtement, au niveau belge, normalement, ça passe mais je veux surtout m’améliorer pour le niveau international."

Par contre, en kumite (combat), le karatéka de 21 ans a mordu la poussière face son à coéquipier de l’équipe nationale dès les quarts de finale. "Je le connais bien puisque nous avons été vice-champions du monde des moins de 21 ans l’année dernière, raconte Mathis Caruso. Il a mené 1-0, j’ai égalisé, avant qu’il ne me touche une deuxième fois. C’est sûr que j’aurais préféré gagner mais je savais que c’était un combat difficile. Heureusement, cette septième place me permet de me qualifier pour les championnats de Belgique, mais je sais que je vais avoir un combat difficile d’entrée puisque j’affronterai le finaliste néerlandophone (NDLR: un croisement est mis en place. Le premier du nord du pays affronte le huitième francophone et inversement). Cela aurait été un peu mieux d’avoir un tirage plus facile, mais c’est comme ça. "

Il n’y a pas que chez les seniors que le cercle dirigé par Django Caruso s’est illustré. à commencer par Cyliane Goffin qui, en cadettes, a terminé à la deuxième place en kata tout en s’imposant, comme son frère, en kumite. Toujours chez les filles, mais en scolaire, le Kihon Verlaine avait de quoi faire la fête puisqu’en kata, Morena Dimaira et Lola Rigo ont réalisé le doublé, rien que ça. Preuve que la relève est bel et bien là. Le club verlainois de karaté a encore de bien jolis jours devant lui !