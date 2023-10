Jogging - Challenge hesbignon: Quentin Poncelet sans concurrence à Oleye

Et pourtant, s’il a relégué Marco Cristofoli à une minute et demie et Beny Stulens à plus de trois minutes, la course de l’athlète de 35 ans aurait pu s’arrêter après un kilomètre. "Nous sommes directement partis à deux et je me suis fait une petite frayeur car j’ai perdu la puce qui était accrochée à ma chaussure, raconte Quentin Poncelet. J’ai dû faire demi-tour pour la récupérer. Heureusement que je m’en suis rendu compte directement. En tout cas, ce parcours très roulant m’a beaucoup plu. Et je réalise le troisième meilleur chrono de ma carrière sur la distance. Ça prouve que je suis en forme, c’est bien avant le semi-marathon de Liège que je prépare. "

Côté féminin, c’est Christelle Mingeau qui s’est imposée devant Manon Van Gorp et Laurence Dressen.

Le retour en fanfare de Louis Leroy

La lutte fut un peu plus animée sur la petite distance puisque Dorian Grandjean et Louis Leroy ont longtemps été au coude-à-coude avant que le premier cité ne fasse la différence. "J’ai pris un départ très rapide, comme j’aime le faire avant de me faire rattraper. Et mon concurrent a fait toute la course dans mon dos. Et il a fait la différence au cinquième kilomètre. Mais je suis déjà bien content avec cette deuxième place car je ne venais pas pour faire une belle performance, confie son dauphin, qu’on a plutôt l’habitude de voir sur les terrains de football de la région. En fait, j’ai gagné deux fois le Challenge dans ma catégorie en étant plus jeune. Ici, c’est la maman de ma copine qui organisait l’événement et je n’avais pas de match le dimanche. Donc ça tombait vraiment bien. Certes, je garde la priorité sur le football mais si j’avais gagné, j’aurais peut-être fait une remise en question sur le sport que je pratique (rires)."

Sur la troisième marche du podium, on retrouve le jeune Matt Petit alors que la victoire féminine est revenue à Iris Theunis sur une épreuve qui a rassemblé, sur les deux courses chronométrées, 213 participants.