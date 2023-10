Football - P3A: Qui va gagner la tranche ? Sortez vos calculettes...

Pour prendre un exemple concret, si Lensois termine avec dix matchs disputés et 22 points, et Crisnée avec neuf matchs et 21 points, ce sont bien les seconds cités qui seront récompensés. Mais attention, la calculatrice ne sera peut-être pas obligatoire puisque si l’équipe de Patrick Bonomi remporte ses deux prochaines rencontres, elle aura mathématiquement assez de points que pour s’assurer le gain de la première tranche. Et cela tombe bien, l’anniversaire de l’entraîneur est dimanche prochain… De quoi mettre un excellent verre et le fêter dignement ?