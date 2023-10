Football - P3A: L’œil de Roger Mossoux a de nouveau frappé pour relancer Strée

La première mi-temps tout d’abord. Un véritable récital de la part de son équipe. Le jeu en triangle, le pressing haut: tout semblait parfait et Wasseiges était totalement dépassé. À ce moment-là de la partie, Roger Mossoux se montrait relativement calme, se contentant d’émettre de nombreux encouragements.

Ensuite, vient la deuxième période, où son équipe ne touche plus un ballon. Et là, on retrouve le Roger Mossoux de l’époque. Celui qui n’hésite pas à crier, recadrer ses joueurs tout en assumant ses décisions. L’une d’elle, à savoir conserver un Cavallero en grande difficulté, sur le terrain, va même finir par se révéler décisive avec le but de la victoire inscrit par ce dernier.

Enfin les applaudissements en fin de match, accompagnés par les nombreux "Bravo Roger" des supporters et joueurs, ont donné le sourire au principal intéressé.

Tout le monde a bien conscience que le septuagénaire vient d’abattre un immense boulot en seulement sept jours. "Le principal reste les trois points de l’équipe, soulignait humblement Roger Mossoux à l’interview. Nous avons vu que l’équipe est capable de produire un beau jeu mais que, physiquement, les joueurs ne sont pas encore prêts. "

En consultant pratiquement tous les joueurs à l’issue de la rencontre, tous ou presque allaient dans le même sens: Roger Mossoux est l’homme qu’il faut pour le moment. Les Stratois apprécient sa vision tactique des choses, ainsi que ses entraînements hyper travaillés. "Afin de me mettre à jour depuis plus de vingt ans, j’ai été me renseigner pour connaître de nouvelles méthodes, avoue le T1. Je prends beaucoup de plaisir à entraîner mais, franchement, c’est trop fatigant pour moi. Si je veux continuer sur la durée ? Non, c’est impossible. Je prends beaucoup de plaisir, je m’entends très bien avec les joueurs mais je ne me sens plus capable de faire une saison complète. "

Pourtant, les membres du comité ainsi que les joueurs semblent partants pour continuer l’aventure. Alors, Roger, ton œil expert avait manqué à notre football régional, pourquoi ne pas tenter une dernière danse ?