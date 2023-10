Football (P3A) - David Rouge dispute une dernière saison avec Crisnée: "Je ne pouvais pas laisser tomber l’équipe"

Avec la grave blessure au genou de David Pirlet, on ne savait pas trop qui allait reprendre le flambeau entre les perches du côté de Crisnée. Et finalement, même si, dans la vie de tous les jours, ce n’est pas forcément conseillé, Philippe Florkin a décidé de faire confiance à un ex. David Rouge, qui s’était simplement mis au service de l’équipe pour aider les Mauves au cas où, a bien remis les gants. Et après trois rencontres, il a enfin retrouvé le chemin du succès avec un excellent match à son effectif. " C’est vrai que ce n’était pas très marrant comme retour, même si j’avais déjà joué à Strée. Le temps de se remettre, cette victoire fait beaucoup de bien car le groupe a montré du caractère et de l’envie , souligne le portier. Le coach a pris ses responsabilités et ses choix ont porté leurs fruits ."