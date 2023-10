Football (P3A) - Cédric Gratia: "C’est incroyable de repartir avec zéro point"

Car revenir aux vestiaires avec seulement un but d’écart tenait pratiquement du miracle. Inexistant, Wasseiges ne parvenait pas à passer le milieu de terrain adverse. Pire même, les Bleus n’étaient pas capables d’enchaîner trois passes de rang dans leurs propres cinquante mètres. Mais les changements effectués à la mi-temps, offrant plus de relance à la défense et plus de vitesse sur les flancs, se sont révélés gagnants. Strée était dépassé et quand l’insatiable Jérémy De Keersmaecker parvient méritoirement à égaliser de la tête, on se dit que le match vient bien d’une nouvelle fois de tourner.