En P3A, Haneffe B se relance face à Hannut grâce à un superbe finish: "Ce fut parfait dans le dernier quart"

Le derby entre Haneffe B et Hannut B a tenu toutes ses promesses en P3A. Les locaux ont directement pris la rencontre par le bon bout avant de voir les Verts revenir quelque peu dans le match en profitant des erreurs haneffoises sous l’anneau. "On a malheureusement eu un trou dans entre le premier et le deuxième quart", explique Louis Stouvenakers. Au retour des vestiaires, Haneffe retrouve des couleurs grâce à une bombe de Watrin. Hannut reste dans le sillage avec plusieurs paniers de Montagnino. "On a clairement mis de l’intensité dans cette rencontre, pointe Stephan Jurkowski. Malheureusement, on n’a pas su garder cette concentration durant quarante minutes."