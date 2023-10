Cyril Goffin, footballeur en P2 à Templiers, sacré champion francophone de karaté: "Je ne saurais pas choisir entre les deux sports"

Et s’il n’était pas sur le terrain du Cosmo pour défier Waremme b dimanche, c’est parce que Cyril Goffin reprenait les compétitions de karaté à l’occasion de ces championnats francophones. Avec succès puisqu’il s’est imposé chez les seniors en kumite. "Ce n’est pas mon premier titre francophone, j’en avais déjà eu quand j’étais plus petit. Mais cela faisait un petit temps que je n’avais plus eu de résultat à cause de blessures. Et, après autant de temps sans compétition, je dois bien avouer que je ne m’attendais pas à un tel résultat. Cela fait très plaisir de retrouver la première marche du podium sur une telle compétition, savoure le karatéka de 20 ans. Au départ, j’avais comme objectif d’être dans le Top 6, mais je ne m’attendais certainement pas à terminer si haut. J’avais beaucoup de monde derrière moi et cela m’a fait du bien moralement. J’étais vraiment bien entouré par mes proches et les membres du club."

Et s’il a été éliminé d’entrée de jeu en kata, Cyril Goffin a pu doublement savourer cette journée passée dans le Hainaut. Car il n’est pas le seul membre de sa famille à s’être illustré puisque sa petite sœur de 15 ans, Cyliane, a remporté la médaille d’or en kumite chez les cadettes tout en décrochant l’argent en kata dans la même catégorie. "Cela me fait évidemment très plaisir de voir ma petite sœur à ce niveau. Elle pratique également le karaté depuis toute petite. Et elle est dès lors doublement qualifiée pour les championnats de Belgique où elle remettra son titre en kumite en jeu."

Des championnats de Belgique que l’aîné de la famille, lui, abordera sans la moindre pression. "Je vais avancer combat par combat et on verra ce que ça donne. Chaque chose en son temps. Je ne vais pas me précipiter et j’irai là-bas sans le moindre complexe. "

Et, comme ce dimanche, Cyril Goffin loupera donc son match de foot prévu, le 15 octobre prochain, à Ans. "Mais ce sera peut-être encore pour la bonne cause", rigole-t-il.