Coach des jeunes à Haneffe, Thibaut Marien (Alleur) n'a pas fait de cadeau aux Templiers en R2: "Pas envie d'être charrié à l'entrainement"

Il avait le sourire, Thibaut Marien, après avoir décroché le derby avec Alleur face à Haneffe. C’est que le citoyen de Fumal fut le meilleur joueur des Liégeois, avec 26 points inscrits. Une rencontre forcément spéciale pour le pivot puisqu’il entraîne des U16 et donne régulièrement des stages chez les Templiers. "Mes gamins étaient d’ailleurs présents sur le côté. J’avais à cœur de leur montrer ce qu’était le basket-ball, rigole l’intéressé. Je ne voulais pas faire de cadeau à Haneffe, sinon j’allais être charrié à l’entraînement. Et puis, j’ai affronté Max Gonda, l’un de mes meilleurs amis. On a évolué plusieurs années à Saint-Louis ensemble ainsi que quelques années en équipe nationale. C’est toujours sympa de le retrouver sur un terrain. De notre côté, on doit encore se montrer bien plus régulier. J’ai l’impression qu’on pense déjà que nous évoluons un niveau au-dessus de la R2..."