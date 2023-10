À Huy et Wanze, c’est la même chanson en P1: "On doit être plus régulier durant 40 minutes"

Battus par Henri-Chappelle et Tilff, deux cadors de la série, Huy et Wanze ont livré sensiblement la même rencontre avec une première période de bonne facture. D’ailleurs, les Hutois menaient de plusieurs unités à la pause, tandis que les Sucriers menaient encore face au leader jusqu’à la 18e. "Si on veut gagner contre des équipes du haut de tableau, on n’a pas le choix que d’être régulier tout le temps" analysent Steve Joveneau et Tom Content. Deux coachs qui ne tirent néanmoins pas la sonnette d’alarme. "On va entamer plusieurs rencontres à du 50/50, pointe Tom Content. L’implication de mes joueurs reste présente. On doit encore attraper le rythme de la division."