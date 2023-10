Hockey - Les hommes patinent, les dames brillent: résultats contrastés pour Huy

Cependant, les voilà avec un 0 sur 9 qu’il va falloir tenter de corriger au plus vite. "Si je dois résumer nos trois derniers matchs, la première défaite est logique, la seconde est un off-day total et celle-ci est surtout due à notre maladresse, regrette Goeffroy Destexhe. Pour faire très simple, nous nous sommes créé plus d’occasions que nos adversaires mais contrairement à nous, ils ont été capables de les mettre au fond."

Les statistiques sur penalty corner sont d’ailleurs éloquentes: quatre pour Huy, pour aucun but, deux pour Roulers, pour autant dans la cage. "C’est un métier de marquer, confie l’entraîneur hutois. Mes joueurs sont encore un peu tendres à ce niveau-là. Maintenant, j’ai vu une belle réaction dans le jeu. Ce n’était évidemment pas encore parfait, mais on sent qu’il y a une belle marge de progression."

Pour autant, les prochaines semaines seront importantes afin de savoir concrètement quels pourront être les objectifs sportifs de l’équipe. Car si on refuse de parler de montée, une victoire ce dimanche pourrait mettre Huy dans le bon wagon.

L’équipe dames impressionne

Toujours à Huy, mais chez les dames, les filles de Catherine Carré sont sur leur nuage. Ce jeune groupe vient d’écraser Uccle 0-3 et prend la tête du championnat de LFH 2 avec dix unités sur les douze possibles. L’entraineure de l’équipe souligne l’excellente ambiance qui règne dans l’équipe. "Nous sommes toujours en phase de reconstruction, où le simple objectif est de retrouver du plaisir sur les terrains. Face à Uccle, j’avais un peu peur du match piège mais finalement, les filles ont bien respecté les consignes et nous nous sommes créé un bon nombre d’occasions. Au final, la victoire est tout à fait logique."

Reste maintenant à confirmer cela ce dimanche face à Pingouin.