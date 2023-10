Football - Tom Wagemans a débloqué ses compteurs, avec Wanze/Bas-Oha et en D3 ACFF

Pour l’ex-Fizois, c’est une grande première à plusieurs points de vue : premiers goals de la saison, premiers goals avec Wanze/Bas-Oha et premiers goals en D3 ACFF. Bref, il y a de quoi être fier. Et pourtant, celui qui a alterné entre le flanc gauche et le droit ce dimanche n’a pas l’air de s’enflammer. "C’est sûr que c’est toujours agréable de marquer, encore plus un doublé. Mais je ne suis pas obsédé par ça non plus. On a gardé le zéro derrière. C’est ça qui est le plus important."

Celui qui est habitué à marquer son petit lot de goals chaque saison, "en général, j’en mets une petite dizaine", a un petit peu traîné pour débloquer son compteur cette année même si, six rencontres, c’est loin d’être dramatique. "Lors des premiers matchs, j’ai joué un peu plus bas sur le terrain. Ici, le fait de jouer devant m’a bien aidé."

Et ce qui l’a aussi bien aidé, c’est son acclimatation dans le groupe wanzois, qui s’est déroulée sans problèmes. "Je connaissais déjà quelques joueurs de l’équipe. Je me suis super bien adapté."

Bref, tout semble en place pour aborder sereinement la suite de la saison et le derby face à l’Union Hutoise. Qui est battable ? "Bien sûr. On peut toujours gagner. Si on part perdant, autant ne pas jouer."