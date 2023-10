Football - P2A: Nathan Degey, la solide promesse waremmienne

Sur papier, le duel semblait déséquilibré, voire disproportionné. À l’occasion du match entre Waremme B et Templiers-Nandrin, Nathan Degey, 17 ans, avait la mission de tenir à l’œil le redoutable Jean-Philippe Morsat, 39 printemps au compteur. Mais n’allez pas croire que le défenseur formé au club craignait cet affrontement pour autant. " Je savais qu’il était bien connu mais les noms, ça ne reste que des noms. Je préfère démarrer le match en me disant que je suis meilleur et voir sur le terrain ensuite " souriait, non sans confiance, l’arrière central.