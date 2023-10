Football (P2A) - L’unité burdinnoise n’est pas encore tout à fait au point: "La priorité est de retrouver un collectif"

Cet ADN, c’est justement à ceux qui sont restés au club de l’inculquer. À l’image d’un Dimitri Bronckart, assagi brassard au biceps gauche. "C’est vrai que quand on regarde les qualités individuelles de chacun, c’est très très bien. Malheureusement, le tout ne prend pas aussi vite que ce que l’on aurait pu espérer. Il faut grandir dans ce domaine et c’est peut-être aux plus anciens de guider les plus jeunes. Après, il faut prendre le temps, il n’y a pas non plus péril en la demeure. On n’est pas en danger mais il faut tout de même se relever. "