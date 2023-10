Football (P2A) - Dimanche était un jour de fête pour Pablo Asensio: "Ce n'est pas banal d'inscrire un triplé"

C’est donc un retour en P2A pour celui qui a défendu les couleurs de Huccorgne il y a deux ans. "Que j’ai quitté pour Tilff alors que j’aurais aussi pu rejoindre Momalle, explique le numéro dix. Je connais donc très bien la série et je savais où je débarquais en signant à Braives qui est entraîné par un top coach." Qui, lui, fait confiance au talentueux ailier gauche. "Oui, je suis titulaire pour l’instant mais rien n’est acquis. Je dois continuer à travailler pour conserver ma place car le noyau est qualitatif."

Gageons que son triplé réussi à La Gravière va l’aider à s’installer encore un peu plus encore dans le onze de base de Marc Segatto qui est évidemment heureux de la prestation de son attaquant. Mais, en perfectionniste qu’il est, le coach nuance, un sourire au coin des lèvres. "Avant d’inscrire son triplé, Pablo a manqué deux occasions et, sur certaines actions, il touche un peu trop le ballon mais on travaille pour corriger ça."

Que Braives travaille ça ne fait pas l’ombre d’un doute. Et il faudra compter avec les Sang et Or pour la suite de la saison. "On doit aller chercher le tour final", ponctue Pablo Asensio.